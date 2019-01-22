Цены на авиабилеты из России в Прагу выросли за год в рублях в среднем на 45%

При этом билеты во многие другие города и страны подешевели.

Средние цены на авиабилеты по России снизились на 3% по сравнению с концом прошлого года и на 12% по сравнению с январем 2018. Такие цифры приводят аналитики российского онлайн-тревел-агентства Kupibilet, связывая данную тенденцию со спадом ажиотажа после январских каникул.

По международным перелетам ситуация неоднородная: по части из них цены выросли, иногда довольно существенно, по части, наоборот, упали.

По сравнению с декабрем 2018 года на 30% подешевели билеты на Кипр, согласно данным по забронированным билетам, цена за перелет на остров в среднем составляет 7 930 рублей. На 18% дешевле можно слетать в Германию (7 849 рублей), на 20% - в Италию (13 686 рублей) и на 21% - в Сербию (17 603 рублей).

При этом подорожали обратные билеты в Россию из некоторых стран бывшего СССР: на 33% - из Грузии и на 27% – из Молдовы.

По сравнению с январем прошлого года снизились цены на перелеты в Индию (- 23%), Литву (-23%), Кипр (-26%) и Армению (-17%). Среди подорожавших для российских туристов европейских городов - Кишинев (+72%), Тбилиси (+51%), Рим (+65), Тель-Авив (+118%), Париж (+61%), Прага (+45%), Тиват (+43%) и Лондон (+61%).

В список авиакомпаний, которые после Нового года предложили более выгодные варианты перелетов, вошли Thai Aiarways (-34%), Germania (-36%), EgyptAir (-21%) и AeroMexico (-89%). Рост показали турецкие Onur Air (+38%) и черногорские Montenegro Airlines (+46%).

Аналитик Kupibilet Андрей Лукашевич объясняет: "Ситуация со снижением средней стоимости авиабилетов была спрогнозирована нами еще в конце прошлого года. Многие ожидали повышения цен после Нового года из-за ослабления рубля к доллару и евро, падения цен на нефть, предстоящими закупками ЦБ РФ валюты (с 15 января 2019-го Центробанк начинает закупку валюты по так называемому бюджетному правилу, согласно которому регулярно тратит некое количество рублей для скупки валюты), повышением НДС.

По нашим расчетам, цены в 2019 году не обязательно должны будут вырасти. Авиакомпании не смогут обеспечить загрузку самолетов, если резко повысят цены, да еще на фоне общего падения покупательской способности населения. Поэтому, скорее всего, авиакомпании в 2019 году будут идти по пути активной продажи платных услуг, а также будут вводить новые допуслуги. Цены на авиабилеты на внутренних направлениях, по нашим расчетам, будут оставаться на уровне 2018-го года или даже немного ниже. А вот цены на международные перелеты, где расчеты в валюте, будут существенно расти, если продолжится ослабление рубля. Именно эту картину мы сейчас и наблюдаем".

Источник: aviaport.ru