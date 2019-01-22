Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
50n -6 °C
Цены на авиабилеты из России в Прагу выросли за год в рублях в среднем на 45%

Цены на авиабилеты из России в Прагу выросли за год в рублях в среднем на 45%

Илья Кириллов 122 0
При этом билеты во многие другие города и страны подешевели.
Цены на авиабилеты из России в Прагу выросли за год в рублях в среднем на 45%

Средние цены на авиабилеты по России снизились на 3% по сравнению с концом прошлого года и на 12% по сравнению с январем 2018. Такие цифры приводят аналитики российского онлайн-тревел-агентства Kupibilet, связывая данную тенденцию со спадом ажиотажа после январских каникул.

 

По международным перелетам ситуация неоднородная: по части из них цены выросли, иногда довольно существенно, по части, наоборот, упали.

 

По сравнению с декабрем 2018 года на 30% подешевели билеты на Кипр, согласно данным по забронированным билетам, цена за перелет на остров в среднем составляет 7 930 рублей. На 18% дешевле можно слетать в Германию (7 849 рублей), на 20% - в Италию (13 686 рублей) и на 21% - в Сербию (17 603 рублей).

 

При этом подорожали обратные билеты в Россию из некоторых стран бывшего СССР: на 33% - из Грузии и на 27% – из Молдовы.

 

По сравнению с январем прошлого года снизились цены на перелеты в Индию (- 23%), Литву (-23%), Кипр (-26%) и Армению (-17%). Среди подорожавших для российских туристов европейских городов - Кишинев (+72%), Тбилиси (+51%), Рим (+65), Тель-Авив (+118%), Париж (+61%), Прага (+45%), Тиват (+43%) и Лондон (+61%).

 

В список авиакомпаний, которые после Нового года предложили более выгодные варианты перелетов, вошли Thai Aiarways (-34%), Germania (-36%), EgyptAir (-21%) и AeroMexico (-89%). Рост показали турецкие Onur Air (+38%) и черногорские Montenegro Airlines (+46%).

 

Аналитик Kupibilet Андрей Лукашевич объясняет: "Ситуация со снижением средней стоимости авиабилетов была спрогнозирована нами еще в конце прошлого года. Многие ожидали повышения цен после Нового года из-за ослабления рубля к доллару и евро, падения цен на нефть, предстоящими закупками ЦБ РФ валюты (с 15 января 2019-го Центробанк начинает закупку валюты по так называемому бюджетному правилу, согласно которому регулярно тратит некое количество рублей для скупки валюты), повышением НДС.

 

По нашим расчетам, цены в 2019 году не обязательно должны будут вырасти. Авиакомпании не смогут обеспечить загрузку самолетов, если резко повысят цены, да еще на фоне общего падения покупательской способности населения. Поэтому, скорее всего, авиакомпании в 2019 году будут идти по пути активной продажи платных услуг, а также будут вводить новые допуслуги. Цены на авиабилеты на внутренних направлениях, по нашим расчетам, будут оставаться на уровне 2018-го года или даже немного ниже. А вот цены на международные перелеты, где расчеты в валюте, будут существенно расти, если продолжится ослабление рубля. Именно эту картину мы сейчас и наблюдаем".

 

Источник:  aviaport.ru

Рассказать всем:
Темы
авиакомпании Россия Чехия билеты
Читайте
по теме 
Самолётом Smart Wings, выкатившимся за пределы ВПП в Москве, управлял второй пилот
13.01.2019 19:33 Общество
Самолётом Smart Wings, выкатившимся за пределы ВПП в Москве, управлял второй пилот
898 0
Пражский аэропорт изменит режим работы
22.08.2018 06:23 Общество
Пражский аэропорт изменит режим работы
2256 0
В этом году чехи получат рекордное количество компенсаций от авиалиний
07.08.2018 16:03 Авторские колонки
В этом году чехи получат рекордное количество компенсаций от авиалиний
3338 1
Рейс в Прагу отменили из-за пьяных дебоширов
04.06.2018 11:25 Общество
Рейс в Прагу отменили из-за пьяных дебоширов
2966 0
Последние новости:
22
января
В Еврокомиссии назвали главной проблемой ЕС «российский тип демократии»
22.01.2019 18:00 Политика
В Еврокомиссии назвали главной проблемой ЕС «российский тип демократии»
113 0
В рамках акции «Ночь отелей» в чешских гостиницах остались последние места
22.01.2019 17:00 Экономика
В рамках акции «Ночь отелей» в чешских гостиницах остались последние места
236 0
Двум голландским туристам, избившим официанта в Праге, грозит от 10 до 18 лет
22.01.2019 15:40 Общество
Двум голландским туристам, избившим официанта в Праге, грозит от 10 до 18 лет
522 0
Праге нужны новые железнодорожные пути и тоннели
22.01.2019 14:00 Экономика
Праге нужны новые железнодорожные пути и тоннели
258 0
В Аргентине погиб чешский альпинист
22.01.2019 12:02 Спорт
В Аргентине погиб чешский альпинист
178 0
Чешский пивовар вошел в десятку лучших новых пивоварен мира
22.01.2019 10:06 Экономика
Чешский пивовар вошел в десятку лучших новых пивоварен мира
744 0
Нацбанк Чехии выпустит золотую монету номиналом 100 млн крон
22.01.2019 09:53 Экономика
Нацбанк Чехии выпустит золотую монету номиналом 100 млн крон
314 0
Чехи построили уникальный электрический самолет
22.01.2019 08:48 Экономика
Чехи построили уникальный электрический самолет
330 0
21
января
Мужчина облил себя бензином на заправке у Праги
21.01.2019 19:25 Общество
Мужчина облил себя бензином на заправке у Праги
791 0
Словак продал свою 15-летнюю дочь за 3 000 евро
21.01.2019 18:51 Общество
Словак продал свою 15-летнюю дочь за 3 000 евро
706 0


Мобильная версия