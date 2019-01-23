Чехия опередила Россию в рейтинге Bloomberg по внедрению инноваций

За год Россия потеряла две позиции в рейтинге, уступив 25-е место Чешской Республике и опустившись на 27-ю строчку – вслед за Малайзией. Чехия, между тем, поднялась на три позиции, что стало самым значительным ростом среди других стран Центральной Европы.

Первое место в Bloomberg Innovation Index традиционно заняла Южная Корея, которая возглавляет рейтинг уже в шестой раз (при этом наблюдения ведутся всего семь лет). На втором месте – Германия, за год прибавившая три позиции. Получившая в прошлом году «серебро» Швеция потеряла целых пять позиций. Замыкает тройку лидеров Финляндия, за год поднявшаяся на четыре места. Бывший в прошлом году третим Сингапур сейчас на шестой.

Наибольший рост за год продемонстрировала Румыния, которая взлетела сразу на шесть позиций – с 35-й на 29-ю. Также в этом году в Bloomberg Innovation Index впервые попали Объединенные Арабские Эмираты, стартовавшие с 46-го места, а Украина и Тунис выпали из топ-50.

При составлении рейтинга Bloomberg Innovation Index государства оцениваются по нескольким десяткам критериев, среди которых – концентрация высокотехнологичных компаний, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, патентная активность и др.

Как передает EADaily, Чешская Республика заняла шестое место по уровню добавленной стоимости в сфере производства, уступив лишь Ирландии, Северной Корее, Германии, Швейцарии и Сингапуру. Худший показатель у нее – в сфере интереса к высшему образованию (38-е место) и плотности собственных высокотехнологичных компаний (47-е).

Источник: "Малый бизнес"