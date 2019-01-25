Государство решило оказать финансовую поддержку врачам и медсестрам

Нехватку врачей и медицинского персонала правительство Чехии намерено компенсировать дотациями медицинским высшим учебным заведениям и пособиями на жилье для медсестер.

По мнению ряда экспертов, чешское здравоохранение находится в состоянии коллапса, в стране прогнозируется нехватка тысячи врачей.

«Население стареет, пожилые люди нуждаются в медицинской помощи. То же самое касается врачей и медицинского персонала», – заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех (ANO) на недавних дебатах о состоянии здоровья в республике.

По его словам, государство хочет не только мотивировать врачей и медсестер финансово, но и весной запустить рекламную кампанию в СМИ, нацеленную на то, чтобы молодые люди получали высшее образование в области здравоохранения. Интерес к этой сфере постоянно снижался на протяжении последних десятилетий.

Заместитель министра здравоохранения Алена Штефлова напомнила, что медицинским факультетам будет направлено около 7 млрд крон, чтобы они могли увеличить количество новых студентов на 15%. Сегодня около 1 300 человек каждый год заканчивают медицинские вузы, но не все из них идут работать в больницы.

Кроме того, обсуждается вопрос о выплате пособий на жилье медсестрам. С 2020 года они могли бы получать от государства в месяц около 6 000 крон дополнительно на оплату жилья. Эта мера обошлась бы госбюджету в 2,5 млрд крон ежегодно.



Сегодня в системе здарвоохранения Чехии работает около 260 тыс. человек., в том числе 80 тыс. медицинских сестер. Средняя зарплата медсестры составляет 28 000 крон, врача – около 70 000 крон.

Источник novinky.cz