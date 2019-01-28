Пражские власти пытаются хоть как-то улучшить ситуацию с жильем

Горсовет на сегодняшнем заседании предложил Институту планирования и развития Праги (IPR) разработать в ближайшие полгода два документа, касающиеся нового жилищного строительства.

Речь идет о ревизии находящейся в исключительной собственности города земли, которая подходит для жилищного строительства, а также об анализе, какие бывшие промзоны можно использовать в этих целях в последующие годы.

«Нынешняя коалиция взяла на себя обязательства по программному обеспечению доступности жилья. Документы должны быть достаточно практичными и реалистичными, чтобы руководство города могло работать с ними на постоянной основе », – объясняет заместитель мэра Петр Главачек. По его словам, цель – создать условия для быстрого роста предложения новых квартир, что снизит давление на цены, как при покупке, так и при аренде недвижимости.

На первом этапе будут выбраны подходящие территории, принадлежащие городу. На втором, до конца июня, они будут оценены с точки зрения урбанистики и строительного потенциала. Результатом должно стать появленние значительно большего числа земельных участков, предназначенных для жилья, чем при первоначальном анализе, говорит член городского совета, курирующий вопросы жилого фонда, Адам Забрански.

Эта работа опирается на стратегический план развития Праги (с учетом актуализации от 2016 года), в рамках которого поддержка строительства доступного жилья определяется как одна из основных задач.

Помимо всего прочего, необходимо значительное ускорение выдачи разрешений на жилищное строительство, прежде всего через законодательные меры, уточняет Гана Кордова Марванова, отвечающая в горсовете за вопросы поддержки жилья и законодательства.

Источник: praha.eu