Чехия к апрелю определится с финансированием строительства новых блоков АЭС

Правительство Чехии примет к апрелю решение о способах финансирования новых энергоблоков чешских АЭС, сообщила в понедельник журналистам глава минпромторга республики Марта Новакова.

Уже длительное время в Чехии идут дебаты о строительстве одного нового энергоблока на АЭС "Дукованы" или по одному блоку на каждой из двух имеющихся АЭС — "Дукованы" и "Темелин". Премьер Андрей Бабиш обещал, что до конца 2018 года правительство республики примет решение о способах финансирования строительства и объявит тендер, для участия в котором уже подали заявки шесть претендентов: российский "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.

"К апрелю этого года должно быть понятно, какая инвестиционная модель будет использована при строительстве нового ядерного блока или блоков. Когда все станет ясно с инвестиционной моделью и это будет обговорено с Брюсселем, будет принято решение о тендере на строительство. Можно предположить, что при этом будет использована некая форма господдержки, мы должны это продискутировать в Брюсселе", — сказала Новакова.

Ранее Бабиш предположил возможность строительства новых блоков силами полугосударственной компании CEZ (Чешские энергетические заводы). Теперь Новакова подтвердила эту идею, добавив, что государство в таком случае могло бы взять на себя роль второго гаранта. Причем глава минпромторга не исключила, что в случае оплаты строительства новых блоков компанией CEZ может произойти подорожание электроэнергии.

Побывавшие в Праге с краткими визитами в октябре и ноябре 2018 года глава минобороны США Джеймс Мэттис и глава минэнерго США Рик Перри, по данным чешских СМИ, на переговорах с руководителями республики активно лоббировали строительство новых блоков АЭС с участием Westinghouse. Посетивший в конце ноября Прагу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время переговоров с Бабишем, по данным чешских СМИ, также уделил главное внимание возможному сотрудничеству в ядерной энергетике, прежде всего участию южнокорейских фирм в этом тендере.

Источник Прайм