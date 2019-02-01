Чехия вошла в топ-10 стран, где покупают недвижимость россияне

Об этом свидетельствуют материалы российского портала зарубежной недвижимости Prian.ru.

По итогам 2018 года самой популярной страной у российских граждан, приобретающих жилье и объекты коммерческого назначения за границей, стала Испания. Как отмечают аналитики, испанская недвижимость не переоценена и поэтому стабильно дорожает. В 2019-м стоимость квадратных метров там может вырасти еще на 5-7%.

«По всем параметрам Испания растет: экономика, темпы строительства, цены на недвижимость (с 2015 года — на 25%), число сделок, аренда. Одна из причин растущего спроса — цены, которые по-прежнему далеки от своих максимальных значений», — говорится в материалах, попавших в распоряжение портала «Лента.Ру».

Второе место в списке любимых стран россиян заняла Болгария, третье досталось Турции. В топ-10 также попали Германия, Италия, Чехия, США, Кипр, Греция и Финляндия.

В конце 2018-го стало известно, что за два последних года интерес россиян к недвижимости за рубежом вырос на 70%. При этом лишь 2,5% жителей крупных и средних российских городов заявили, что среди их друзей и знакомых есть те, кто серьезно собирается купить ее в ближайшем будущем.

Источник: Лента.Ру