Проблемное польское мясо все же дошло до Чехии

Мясо с польских скотобоен, где забивали больных коров, попало и в Чехию. По словам министра сельского хозяйства ЧР Мирослава Томана, речь идет примерно о 300 кг говядины в Праге, Варнсдорфе, Новом Быджове и Костелце-над-Лабем.

Глава Государственного ветеринарного управления Чехии Збынек Семерад считает, что мясо не должно быть опасным, тем не менее оно действительно произведено на перерабатывающих заводах, куда поставлялись и зараженные животные.

Томан призвал граждан воздерживаться от покупки польской говядины и отдавать предпочтение чешским производителям. После консультаций с Европейской комиссией Чехия, возможно, введет специальные санитарные меры, которые ограничат поставки польской говядины на чешский рынок.

Ранее власти двух стран утверждали, что мясо сомнительного качества в Чехию не попало. Глава польской ветеринарной инспекции Павел Нимчук на пресс-конференции в четверг заявил, что оно было поставлено в 10 стран Европейского союза: Румынию, Швецию, Венгрию, Эстонию, Финляндию, Францию, Испанию, Литву, Португалию и Словакию.

Почти 300 кг подозрительного мяса оказалось в словацких школах и ресторанах. В итоге министр сельского хозяйства Словакии Габриэла Матечна вызвала в пятницу на ковер польского посла.

Употребление такой говядины может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Возможно пищевое отравление со сложным течением, воспалением мозговых оболочек, костей и суставов или тяжелая форма сепсиса.

Источник: novinky.cz