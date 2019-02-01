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Проблемное польское мясо все же дошло до Чехии

Проблемное польское мясо все же дошло до Чехии

Илья Кириллов 233 0
Мясо с польских скотобоен, где забивали больных коров, попало и в Чехию. По словам министра сельского хозяйства ЧР Мирослава Томана, речь идет примерно о 300 кг говядины в Праге, Варнсдорфе, Новом Быджове и Костелце-над-Лабем.
Проблемное польское мясо все же дошло до Чехии

Глава Государственного ветеринарного управления Чехии Збынек Семерад считает, что мясо не должно быть опасным, тем не менее оно действительно произведено на перерабатывающих заводах, куда поставлялись и зараженные животные.

Томан призвал граждан воздерживаться от покупки польской говядины и отдавать предпочтение чешским производителям. После консультаций с Европейской комиссией Чехия, возможно, введет специальные санитарные меры, которые ограничат поставки польской говядины на чешский рынок.

Ранее  власти двух стран утверждали, что мясо сомнительного качества в Чехию не попало. Глава польской ветеринарной инспекции Павел Нимчук на пресс-конференции в четверг заявил, что оно было поставлено в 10 стран Европейского союза: Румынию, Швецию, Венгрию, Эстонию, Финляндию, Францию, Испанию, Литву, Португалию и Словакию.

Почти 300 кг подозрительного мяса оказалось в словацких школах и ресторанах. В итоге министр сельского хозяйства Словакии Габриэла Матечна вызвала в пятницу на ковер польского посла.

Употребление такой говядины может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Возможно пищевое отравление со сложным течением, воспалением мозговых оболочек, костей и суставов или тяжелая форма сепсиса.

Источник: novinky.cz

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