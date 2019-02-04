В чешской армии насчитывается 25000 военнослужащих

В чешских вооруженных силах сейчас проходят службу свыше 25000 мужчин и женщин – это самый большой покзаатель с момента отмены всеобщей воинской повинности в Чехии и создания профессиональной армии. В этом году планируется привлечь в ряды вооруженных сил еще 2200 человек.

В январе в армию были приняты более 300 человек, в апреле набор продолжится и будут приняты еще сотни новобранцев.

«В 2018 году количество профессиональных военнослужащих увеличилось на 1997 человек, гражданских служащих – на 626 и государственных служащих – на 77. В том же году вооруженные силы покинули 995 профессиональных солдат, 515 государственных служащих и 67 государственных служащих», – сказал сотрудник пресс-службы Минобороны Чехии Иржи Цалетка. Таким образом, численность военнослужащих увеличивается ежегодно с 2014 года.

«У армии есть что предложить, по этой причине люди вступают в ряды вооруженных сил. Обучение включает в себя различные профессиональные и языковые курсы», – сказала представитель Генерального штаба ACR Ленка Шмердова.

С недостатком сотрудников сталкивается и чешская полиция, сейчас там не хватает примерно 2700 человек. При этом правительство Чехии в октябре 2018 года решило увеличить штат сотрудников полиции еще на 1000 человек. Средняя зарплата полицейского сейчас составляет 45566 крон. Если у полиции появляется новый сотрудник, ему выплачивается единовременное пособие, размер которого в Праге может составлять до 150000 крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz