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Окончательно утверждено. Болгария с следующего года будет использовать евро

Новости 420on
9 июля 2025
22:00
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Страны-члены Европейского союза окончательно одобрили вступление Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года. Об этом в Брюсселе решили министры финансов блока.
Европейская комиссия уже в начале июня опубликовала так называемый конвергентный отчет, в котором пришла к выводу, что Болгария выполняет все критерии, чтобы с января следующего года начать использовать евро. Таким образом, еврозона расширится до 21 страны.


«Сегодня Совет принял последние три правовых акта, необходимых для введения евро в Болгарии 1 января 2026 года. Тем самым завершен процесс, благодаря которому Болгария станет 21-м членом еврозоны и с следующего года сможет использовать единую валюту ЕС», — говорится в заявлении Совета ЕС, представляющего государства-члены. Один из трех правовых актов устанавливает обменный курс евро к болгарскому леву на уровне 1,95583 лева за один евро.
Евро сейчас используют около 347 миллионов европейцев в 20 странах. Стать членом еврозоны означает не только использование евробанкнот и евромонет, но и получение места в Совете управляющих Европейского центрального банка.


Евро Евросоюз
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