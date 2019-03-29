Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.71
USD
22.89
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01n 13 °C
ČSA увольняет сотрудников, в основном бортпроводников

ČSA увольняет сотрудников, в основном бортпроводников

Марина Комарова 2779 0
Чешские авиалинии (ČSA) объявили о массовых увольнениях, которые затронут около 60 человек, прежде всего стюардесс и стюардов. Основной владелец ČSA — компания Smartwings.
ČSA увольняет сотрудников, в основном бортпроводников

Ранее компания объявляла, что сократит количество сотрудников примерно на сотню из-за уменьшения числа полетов. Попавшим под сокращение было предложено перейти на работу в Smartwings, но некоторые не воспользовались такой возможностью и будут уволены. «По нашим предварительным оценкам, от 40 до 60 сотрудников могут пострадать от увольнений», — сказала пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова.

Согласно последнему годовому отчету, на конец 2017 года в CSA работали 719 человек, включая 273 стюардесс и стюардов.

Прибыль ČSA в 2017 году составила 267 млн крон, что почти на 10%  больше, чем годом ранее. Количество перевезенных пассажиров в 2017 году увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 2,9 млн.  Однако в 2018 году число пассажиров сократилось до 2,7 млн.

Из-за недавней авиакатастрофы в Эфиопии Европейское агентство по авиационной безопасности в середине марта запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Smartwings владеет семью такими авиалайнерами. Компания использовала их на многих маршрутах и теперь вынуждена менять на другие самолеты.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Чешские авиалинии Чехия работа увольнения
Читайте
по теме 
Чешские авиалинии начнут делить рейсы Прага-Киев с украинским перевозчиком
02.11.2017 14:21 Экономика
Чешские авиалинии начнут делить рейсы Прага-Киев с украинским перевозчиком
2664 0
Самолет Прага-Москва совершил вынужденное возвращение в пражский аэропорт
09.10.2017 11:35 Общество
Самолет Прага-Москва совершил вынужденное возвращение в пражский аэропорт
3518 0
Крупнейшая чартерная авиакомпания в Чехии выкупает акции Чешских авиалиний
06.10.2017 14:15 Экономика
Крупнейшая чартерная авиакомпания в Чехии выкупает акции Чешских авиалиний
2453 0
Еще больше пива в чемодане: «Чешские авиалинии» повысили максимальный вес багажа
30.11.2016 12:49 Общество
Еще больше пива в чемодане: «Чешские авиалинии» повысили максимальный вес багажа
5751 0
Последние новости:
03
апреля
Умер актер Алексей Булдаков
03.04.2019 13:34 Общество
Умер актер Алексей Булдаков
1199 0
Станции линии метро D украсят художники
03.04.2019 13:23 Общество
Станции линии метро D украсят художники
404 0
Нотариусами в Чехии смогут работать иностранцы
03.04.2019 11:19 Общество
Нотариусами в Чехии смогут работать иностранцы
351 0
В Чехии изменились правила обмена валюты
03.04.2019 09:07 Экономика
В Чехии изменились правила обмена валюты
1738 0
Российский сервис каршеринга Anytime объявил о запуске в Чехии
03.04.2019 08:13 Экономика
Российский сервис каршеринга Anytime объявил о запуске в Чехии
565 0
02
апреля
Чехи самостоятельно делают ремонт и экономят десятки тысяч крон в год
02.04.2019 13:41 Экономика
Чехи самостоятельно делают ремонт и экономят десятки тысяч крон в год
804 0
В Чехии вновь состоится весенний субботник
02.04.2019 13:16 Общество
В Чехии вновь состоится весенний субботник
565 0
Посла России в Праге повторно вызвали в МИД Чехии
02.04.2019 10:46 Политика
Посла России в Праге повторно вызвали в МИД Чехии
1016 0
В Чехии можно будет обмениваться вторичным сырьем
02.04.2019 09:37 Общество
В Чехии можно будет обмениваться вторичным сырьем
643 0
Истек срок подачи налоговой декларации
02.04.2019 08:56 Экономика
Истек срок подачи налоговой декларации
599 0


Мобильная версия