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Потребление пива в Чехии в 2018 году увеличилось

Потребление пива в Чехии в 2018 году увеличилось

Марина Комарова 113 0
В прошлом году оно составило 141 литр на человека, что на три литра больше, чем в 2017-м.
Потребление пива в Чехии в 2018 году увеличилось

Чешские пивоваренные компании в прошлом году произвели рекордные 21,3 млн гектолитров пива. Годовой прирост составил 4,7%, сообщил во вторник Чешский союз пивоварен. Увеличение произошло в основном за счет экспортного пива, где производство выросло на 11,8% в годовом исчислении. Внутреннее потребление пенного напитка увеличилось в прошлом году на 2,9%, составив 16,5 млн гектолитров. При этом доля потребления разливных сортов в ресторанах и пабах снизилась на два процентных пункта, до 36%.

«Растущий интерес к чешскому пиву за рубежом и на внутреннем рынке — это положительная тенденция. Напротив, плохой новостью является продолжающееся снижение потребления разливного пива в ресторанах. Это не идет на пользу чешской экономике», — отметил председатель Чешского союза пивоварен Франтишек Шамал.

Vývoj pivního trhu v Česku
  2016 2017 2018 
Spotřeba na hlavu v litrech 143 138  141
Výstav v hektolitrech 20,46 mil. 20,32 mil. 21,30 mil. 
Český svaz pivovarů a sladoven

В 2018 году вырос экспорт чешского пива в Словакию (на 14%), в Германию (на 9%), в Венгрию (на 60%), а также в Россию (на 54%). Импорт пенного напитка в Чехию увеличился на 18,3%, до 395 тысяч гектолитров. 

Источник: novinky.cz

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Темы
чешское пиво пивоварни Чехия рестораны
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