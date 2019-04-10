Потребительские цены в Чехии в марте выросли на 3%

Это самый высокий рост в годовом исчислении с октября 2012 года. Больше всего подорожали продукты питания, электричество и топливо, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).

В феврале потребительские цены выросли на 2,7% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, а в марте рост составил 3%. В первом месяце весны резко увеличились цены на картофель (на 75%), хлебобулочные изделия и крупы (3,3%), сливочное масло (8,6%). Наоборот, подешевели яйца, фрукты и сахар. Электричество подорожало на 11,9%, тарифы на отопление и горячую воду выросли на 4,5%, на топливо — на 2,1%.

Рост цен в годовом исчислении больше всего повлиял на затраты на жилье, отмечают эксперты. Арендная плата в марте выросла на 3,6%, вода подорожала на 2,6%, газ — на 3,6%.

Изменение цен отразилось на алкогольных напитках и табачных изделиях. Товары и услуги личной гигиены в среднем подорожали на 4,1%, страховые и финансовые услуги — на 4,8%, услуги общественного питания —на 4%. Наоборот, по сравнению с мартом прошлого года одежда стала дешевле, также снизились цены на услуги почты и связи.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы инфляция снизится до 2,5%.

Источник: ceskenoviny.cz