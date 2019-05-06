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Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines

Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines

Марина Комарова 1036 0
Flixbus, который располагает сетью автобусных маршрутов в десятках европейских стран, покупает бренд Eurolines. Flixbus намерен укрепить свое положение на рынке международных автобусных перевозок, но благодаря Eurolines получит преимущество перед конкурентами и, например, на маршруте Прага — Пльзень.
Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines

Flixbus в марте начал переговоры с группой Transdev, которой принадлежала сеть Eurolines. Спустя два месяца контракт был подписан, при этом ни одна из сторон не раскрыла стоимость сделки.

Flixbus приобретает не только бренд Eurolines, но и Isilines, под которым Transdev управляет национальной сетью автобусов во Франции и отдельными маршрутами в ряде других европейских стран. 

Генеральный директор Flixbus Йохен Энгерт подтвердил, что компания собирается интегрировать транспортные сети Eurolines и Isilines. «Создается одна сильная сеть автобусных маршрутов. Интеграция Eurolines укрепляет нашу европейскую сеть и стимулирует дальнейшее развитие на ключевых европейских рынках», — добавил Энгерт.

В Чешской Республике автобусы Eurolines работают только на международных маршрутах, но у них есть разрешение на внутренние перевозки, например по маршрутам Прага — Брно, Прага — Пльзень или Прага — Усти-над-Лабем. Flixbus обслуживает как национальные, так и международные линии, поэтому не конкурирует с Eurolines. Прямым конкурентом Flixbus является RegioJet.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
автобусы Европа Чехия
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