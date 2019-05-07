Врачи в Чехии зарабатывают в среднем 78 тысяч крон

Средняя заработная плата врачей в Чешской Республике выросла в прошлом году на 8% и составила 77 596 крон. Медсестра получает около 38 тысяч крон.

Такие данные приводит Институт медицинской информации и статистики (ÚZIS). Аналитики отмечают, что базовая заработная плата врачей растет медленно: указанный размер в основном обеспечен за счет сверхурочной работы.

По оценкам IHIS, в этом году средняя зарплата врачей должна вырасти до 84 тысяч крон, а медсестер — до 43 тысяч крон.

«Врачи и медсестры больше не золушки, это одна из самых высокооплачиваемых профессий в Чешской Республике», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех на пресс-конференции.

Но медицинские профсоюзы не согласны с такой оценкой. «Все вышеупомянутые средние данные включают огромное количество сверхурочных часов, для многих врачей это фактически две работы», — сказал Мартин Энгел, председатель профсоюза медиков. Он добавил, что врачи получают примерно половину оплаты за сверхурочную работу и что они перегружены. Сверхурочные должны составлять лишь около 20% доходов, как это принято в других странах Европы, считает он.

По словам Энгеля, базовая зарплата начинающих врачей — порядка 32 тысяч крон, а наиболее опытных — 56 тысяч крон, то есть даже не в два раза больше средней заработной платы в стране (почти 32 тысячи крон на конец 2018 года).

Согласно данным Destatis, в 2018 году средняя месячная заработная плата в Германии составила 3 380 евро, что эквивалентно примерно 99 750 кронам, а у медицинских работников — около 6 800 евро в месяц (174 800 крон).

Источник: novinky.cz