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Чешские фирмы добровольно отказываются от пластиковой посуды

Чешские фирмы добровольно отказываются от пластиковой посуды

Марина Комарова 327 0
Одноразовые стаканы, тарелки, соломинки и другие изделия из пластика будут запрещены в Европе уже через два года. Европейский союз должен официально утвердить соответствующую директиву на этой неделе. Однако некоторые чешские компании решили добровольно ограничить использование пластмассы.
Чешские фирмы добровольно отказываются от пластиковой посуды

По данным Министерства охраны окружающей среды Чехии, за прошедший год 16 компаний взяли на себя обязательство ограничить использование одноразовой пластиковой посуды. За счет этого они уже избежали создания десятков тонн неразлагаемых отходов. 

«Для определенных форматов наших магазинов мы внедряем стеклянную упаковку, которая полностью заменяет использованный ранее пластик», — рассказал генеральный директор Fruitisimo Михал Пршигода. Также каждый может получить во фруктовом баре собственную бутылку — пластиковую, но предназначенную для многоразового использования. 15% клиентов Fruitisimo отказываются от крышек на стаканы, а 11% — от соломинок.

Многоразовые кружки также использует железнодорожный перевозчик Leo Express. Эта фирма недавно ввела и деревянные столовые приборы. «Мы существенно сократили количество пластиковых отходов: 76% предлагаемых нами холодных напитков упакованы иным способом», — сказал представитель Leo Express Эмил Седларжик.

«Все компании, которые начали добровольно избавляться от пластиковой посуды, сэкономили тонны, десятки тонн неразлагаемого мусора, то есть речь о миллионах пластиковых изделий», — отметил министр окружающей среды Рихард Брабец. Но в министерстве подчеркивают, что так называемый биопластик не решает проблему. Вопреки распространенному мнению, он не разлагается полностью, микропластик остается на заводе и не может быть переработан. Он относится к смешанным отходам, то есть предназначен для сжигания или захоронения. 

Хорошим выходом из ситуации выглядит использование клиентами собственной многоразовой посуды. «Закон не запрещает такую вещь. Важно только, чтобы упаковка была уместной в данном конкретном случае», — говорит министр здравоохранения Адам Войтех.

В настоящее время государство готовит субсидии для подготовки Чехии к запрету на использование одноразовой посуды. На эти цели предусмотрено 250 млн крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
экология Чехия Евросоюз
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