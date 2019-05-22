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16 тонн польского мяса с сальмонеллой попало в Чехию

16 тонн польского мяса с сальмонеллой попало в Чехию

Марина Комарова 223 0
С середины апреля в Чешскую Республику поступило 16 тонн польского мяса птицы с сальмонеллой, сообщил в среду пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Ворличек. Вероятно, мясо было съедено, потому что ветеринары получили результаты теста уже после завершения срока годности.
16 тонн польского мяса с сальмонеллой попало в Чехию

В отчете опубликован список мест, куда поступило мясо. Так, среди 12 получателей был склад сети магазинов «Алберт» и один из крупных дистрибьюторов Bidfood.

Однако, по словам пресс-секретаря «Алберта» Иржи Маречека, информация не точна. «В этой поставке были словацкие цыплята, обработанные в Польше, и поставка должна была покрывать лишь небольшую часть рекламного предложения», — пояснил он.

«Наши собственные лабораторные испытания не выявили никаких дефектов. Ветеринарная инспекция взяла пять образцов, два из которых оказались подозрительными. Сразу после этого мы перестали работать с данным поставщиком и больше не импортируем птицу из Польши независимо от ее происхождения», — добавил Маречек.

Перед тем как Министерство сельского хозяйство согласилось принять чрезвычайные меры, ветеринары почти каждую неделю информировали об обнаружении новых партий польского мяса с сальмонеллой. На рынок поступили тонны мяса, из которых треть попала в страны ЕС, включая Чехию. Позднее специалисты обнаружили в Чешской Республике еще одну партию объемом 1164 кг, содержащую бактерии сальмонеллы.

Источник: novinky.cz

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Темы
Мясо магазины Чехия Польша
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