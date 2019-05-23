Большинство чехов копят на отпуск

Три четверти чехов регулярно тратят свои накопления на отпуск. Однако, пользуясь услугами туристического агентства, они могут оплатить часть расходов с помощью ваучеров, которые выдают работодатели.

Опрос компании Sodexo показал, что большинство чехов уже определились, где проведут отпуск в этом году. Около 40% планируют путешествовать по родной стране и примерно столько же хотят провести отпуск за границей. Каждый пятый чех собирается как наслаждаться отдыхом дома, так и провести несколько недель в зарубежных странах. Примерно треть жителей республики воспользуются услугами туристических агентств. Почти половина респондентов считает пребывание на море идеальным отдыхом.

Чтобы покрыть расходы на отдых, которые с каждым годом растут, чехи должны регулярно откладывать деньги. Об этом сообщили три из четырех участников опроса. Чаще всего на отпуск экономит молодежь, в то время как люди в возрасте от 55 до 65 лет могут покрыть расходы на отдых с помощью своих регулярных доходов.

Часть расходов сотрудники чешских фирм могут компенсировать за счет ваучеров, которые им выдает работодатель, или специальных бонусов. «Законодательный предел для туристических поездок установлен в размере 20 тысяч чешских крон у одного работодателя в год», — уточнила Тереза Книржова из Sodexo Benefit. Из этих средств сотрудники могут оплатить поездку, проживание, а также спортивные или культурные мероприятия.

В среднем на отпуск жители республики тратят около 9000 крон, однако при наличии дополнительных средств они хотели бы продлить «каникулы». Чехи предпочитают традиционные формы отдыха с проживанием в отелях и пансионатах. Кемпинг привлекает только одного из семи опрошенных. Менее 10% проводят отпуск на даче.

Источник: novinky.cz