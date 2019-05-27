Общая задолженность граждан Чехии в марте увеличилась на 162 млрд крон

Суммарная задолженность населения Чешской Республики на конец первого квартала составила 2,34 трлн крон, что на 161,5 млрд крон больше, чем в предыдущем году.

Объем непогашенной задолженности снизился на 4,1 млрд крон и составил 32,4 млрд крон. Количество людей, у которых были проблемы с погашением задолженности по потребительским кредитам, сократилось на 17% в годовом исчислении, или почти на 48 тысяч человек. Граждан, не погасивших свои ипотечные кредиты, стало меньше на 16%, или на 3 864. На данный момент их число не достигает 20 тысяч.

Нарушителей по краткосрочным (в основном потребительским) кредитам теперь 233 тысячи, это на 48 тысяч меньше, чем годом ранее, и на 72 тысячи меньше, чем два года назад.

Средняя сумма краткосрочных долговых обязательств на конец квартала составила почти 98 тысяч крон на человека. Под угрозой задолженности понимается ситуация, при которой три последовательных ежемесячных платежа не были проведены.

Увеличение общей задолженности населения на 161,5 млрд крон в основном связано с долгами по жилищным кредитам. Эта сумма выросла почти на 124 млрд крон в годовом исчислении. Рост обусловлен увеличением среднего объема ипотечного кредита. С другой стороны, людей, имеющих кредит на жилье, стало на 2 817 меньше (на 0,3%). Однако растет число граждан, которые берут как минимум два жилищных кредита.