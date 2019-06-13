Население Чехии растет за счет мигрантов

Население Чешской Республики в первом квартале 2019 года достигло 10,65 млн человек. Об этом сообщило Чешское статистическое управление.

По сравнению с предыдущим кварталом население выросло на три тысячи человек. Увеличение числа жителей республики связано исключительно с миграцией. Почти 17 тысяч человек переехали в Чешскую Республику за первые три месяца этого года, а 10 тысяч, напротив, покинули страну.

В первом квартале родилось более 26 тысяч детей, но скончалось около 30 тысяч человек. «Средняя продолжительность жизни составляет 76,4 года, как и в 2018 году. Для мужчин это 73,1 года, для женщин — 79,8 года», — отмечают статистики.

Жители Чехии в первом квартале заключили 3763 брака, разводов было зарегистрировано 5740. Вне брака родилось 48,4% детей.

Источник: novinky.cz