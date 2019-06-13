Нелегальное размещение иностранцев – миллиардный бизнес

В Чехии работают почти полмиллиона иностранцев. Они зачастую живут в подвалах, офисах или частных домах, переоборудованных под незаконные общежития. Как правило, несколько человек спят в одной комнате и платят 5000 крон за место. Это прибыльный и, как правило, необлагаемый налогом бизнес, оборот которого, по данным полиции, составляет миллиарды крон.

«Здесь шесть лет назад умерла женщина, дом пуст, в нем никто не живет. Мы обрались в полицию и 16 человек были выселены их этого дома. В этом маленьком доме находилось больше людей, чем на всей улице», - говорит Павел Новотны, староста района Прага-Ржепорие. Он расклеивал листовки в районе, чтобы объяснить рабочим, что проверки направлены не против них, а против владельцев недвижимости, незаконно сдающих помещения в аренду. При этом арендодатели они не регистрируют работников-инострацев и не платят за них налоги.

«Проблема в том, что таких арендодателей очень много. В Праге, по нашим оценкам, это десятки тысяч человек», - говорит Войтех Пиатак, главный инспектор полиции по делам иностранцев.

Это подтверждает иностранный рабочий Илья: «В трех- или четырехкомнатной квартире в каждой комнате по пять, шесть парней. Когда три, это здорово . По его словам, месячная плата составляет от 5000 до 6000 тысяч крон за одну кровать».

Журналисты Чешского телевидения обнаружили одно из общежитий прямо в центре Праги, на улице Оплеталова. «Мы приехали сюда официально и связались с компанией. Ее директор привел нас сюда и зарегистрировал в полиции по делам иностранцев», - говорит украинский рабочий.

«Мы можем действовать только в соответствии с законом о строительстве. Практически невоможно доказать владельцу или арендатору, что в его доме или квартире - общежитие. По сути, это не в наших силах », - говорит пресс-секретарь администрации Праги 8 Ян Макке.

«Финансовое управление, если оно получает какую-либо информацию о незаконной деятельности, должно провести расследование». Однако сданная незаконная деятельность ведется в пределах частной собственности, а финансовое управление может работать только в пределах, установленных законом. Разумеется, такое расследование проводить очень сложно», - говорит пресс-секретарь Главного финансового управления Петр Габань.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz