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Чешская компания поможет построить в Обнинске центр протонной терапии

Чешская компания поможет построить в Обнинске центр протонной терапии

Марина Комарова 378 0
На территории Калужской области к 2024 году будет создан центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний. Оператор проекта — инженерно-маркетинговый центр концерна «Вега», входящий в «Росэлектронику». Чешская компания Proton Therapy Development выступит в качестве соинвестора.
Чешская компания поможет построить в Обнинске центр протонной терапии

Соответствующее соглашение было подписано в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) между ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, холдингом «Росэлектроника», госкорпорацией «Ростех» и чешской Proton Therapy Development. Общий объем инвестиций в проект составит около 12 млрд рублей. 

На церемонии подписания присутствовал заместитель министра здравоохранения Чешской Республики Роман Примула.  «Мы построили в своей стране протонный центр полного цикла лечения. Это, на наш взгляд, очень перспективный метод, особенно по определенным нозологиям, и мы бы хотели использовать опыт российских коллег для тиражирования таких центров», — сказал он. 

«В Праге расположена одна из ведущих мировых клиник в этой области, поэтому опыт чешских коллег важен для нас, — заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. — Центр протонной терапии, который появится в Калужском регионе, будет оборудован по самым высоким технологическим стандартам». 

«Протонная терапия — это авангард современной ядерной медицины. Преимущество методики состоит в том, что протоны выделяют свою энергию точно в месте локализации раковой опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Это самое эффективное средство лечения многих типов онкологических заболеваний без хирургического вмешательства, особенно это важно в лечении детей», — сказал глава Proton Therapy Development Людек Подола.

С 2020 года в России этот метод войдет в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств ОМС.

Источник: obninsk.ru

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Темы
лечение Россия Чехия Болезни Медицина и фармацевтика
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