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Чешский телеком-регулятор назвал причину дороговизны мобильного интернета в стране

Чешский телеком-регулятор назвал причину дороговизны мобильного интернета в стране

Александра Кириченко 346 0
Чешское телекоммуникационное ведомство (ČTÚ) готовится передать в Европейскую комиссию отчет, в котором признает, что цены на мобильный интернет для чешских пользователей выше, чем были бы на рынке с полноценной конкуренцией.
Чешский телеком-регулятор назвал причину дороговизны мобильного интернета в стране

В документе отмечается, что между операторами существует так называемый тихий сговор: игроки конкурируют только на уровне непубличных скидок и специальных приложений, но не в области расценок в целом. Операторы отрицают эти обвинения.

В Чешской Республике существуют три классических мобильных оператора: O2, T-Mobile и Vodafone. Кроме них, есть целый ряд так называемых виртуальных. По мнению регулятора, большое количество виртуальных операторов создает только мнимую конкуренцию, а не реальную.

Также, по словам пресс-секретаря ČTÚ Мартина Дртины, относительно небольшое количество телефонных номеров, которые абоненты переводят от одной компании к другой (ежегодно около 3% от общего числа), говорит о низкой динамике рынка.

В ČTÚ отметили, что после одобрения отчета на уровне Евросоюза в ведомстве рассмотрят возможность введения регулирования чешского рынка мобильной связи. Стоит отметить, что в большинстве стран ЕС рынок саморегулируется.

Ранее дороговизну мобильного интернета в Чехии критиковали и власти, и оппозиционные политики. Напомним, на осень 2019 года запланирован аукцион частот для 5G, по результатам которого на рынок может выйти четвертый оператор.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
интернет мобильная связь
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