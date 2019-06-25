Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.56
USD
22.43
RUB
0.36
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 27 °C
Unipetrol приостановил прием нефти из трубопровода «Дружба» в связи с загрязнением

Unipetrol приостановил прием нефти из трубопровода «Дружба» в связи с загрязнением

Марина Комарова 91 0
Повышенное содержание хлорорганических соединений было зафиксировано в российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба», на границе Украины и Словакии, заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.
Фото: Дмитрий Коротаев, Ъ
Unipetrol приостановил прием нефти из трубопровода «Дружба» в связи с загрязнением

«Действительно, на словацко-украинской границе отмечено загрязнение», — сказал Гавличек, слова которого приводит агентство ČTK. Министр пояснил, что в Чехию все еще поступает чистая нефть, и прежде, чем до границы Чехии дойдет загрязненное сырье, пройдет не менее двух дней.

При этом председатель управления государственных резервов Чехии Павел Швагр сообщил, что чешская нефтеперерабатывающая компания Unipetrol приостановила прием нефти из «Дружбы».

«Unipetrol прекратил отбор из трубопровода “Дружба” из-за загрязнения хлоридами. Пробы изучаются. Мы отслеживаем ситуацию», — написал Швагр на своей странице в Twitter.

В то же время словацкая нефтетранспортная компания Transpetrol не подтвердила информацию о загрязнении нефти. По данным предприятия, транспортировка сырья продолжается в штатном режиме.

Источник: rns.online

Рассказать всем:
Темы
Россия Чехия
Читайте
по теме 
Милош Земан примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве
25.06.2019 12:06 Политика
Милош Земан примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве
1 0
Суд начал рассмотрение дела Олега Губина, сбившего в Чехии иностранку
20.06.2019 14:53 Общество
Суд начал рассмотрение дела Олега Губина, сбившего в Чехии иностранку
2338 0
Жителя Казахстана будут судить за перевозку 50 тысяч евро из Чехии в Самару
19.06.2019 11:09 Общество
Жителя Казахстана будут судить за перевозку 50 тысяч евро из Чехии в Самару
2035 0
Чехия летом стала более востребована в комбинированных турах
17.06.2019 13:09 Общество
Чехия летом стала более востребована в комбинированных турах
1161 0
Последние новости:
25
июня
Милош Земан примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве
25.06.2019 12:06 Политика
Милош Земан примет участие в праздновании 75-летия Победы в Москве
1 0
Негативные последствия употребления алкоголя оказались выше, чем у наркотиков
25.06.2019 09:44 Общество
Негативные последствия употребления алкоголя оказались выше, чем у наркотиков
245 0
24
июня
Украинец в Польше потерял сознание на производстве — его отвезли в лес и оставили умирать
24.06.2019 14:43 Общество
Украинец в Польше потерял сознание на производстве — его отвезли в лес и оставили умирать
2074 0
Бабиш после воскресного митинга указал на неблагодарность чехов
24.06.2019 13:57 Политика
Бабиш после воскресного митинга указал на неблагодарность чехов
978 0
Министр промышленности Чехии пожаловался на нехватку рабочей силы
24.06.2019 12:18 Экономика
Министр промышленности Чехии пожаловался на нехватку рабочей силы
841 0
Пять носорогов из Чехии будут жить в национальном парке Руанды
24.06.2019 11:28 Общество
Пять носорогов из Чехии будут жить в национальном парке Руанды
226 0
В Чехии изготавливают 192 литра пива на душу населения ежегодно
24.06.2019 08:37 Экономика
В Чехии изготавливают 192 литра пива на душу населения ежегодно
463 0
23
июня
Демонстрация против Бабиша на пражской Летне собрала минимум 200 тысяч участников
23.06.2019 19:33 Политика
Демонстрация против Бабиша на пражской Летне собрала минимум 200 тысяч участников
1878 0
21
июня
Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с чешскими политиками
21.06.2019 16:24 Политика
Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с чешскими политиками
661 0
Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников
21.06.2019 14:38 Общество
Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников
1082 0


Мобильная версия