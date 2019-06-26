В период летних каникул будет ограничено движение на чешских автомагистралях

Самая сложная ситуация традиционно ожидается на шоссе D1, где продолжится модернизация пяти участков. Три отремонтированных отрезка будут находиться под наблюдением радаров. Другие основные ограничения запланированы на автомагистралях D8 и D11.

Полиция усилит работу патрулей на этих участках в начале отпускного сезона, сообщили на совместной пресс-конференции представители Министерства транспорта, Управления автомобильных дорог и автомагистралей и Дорожной полиции. В течение первых двух выходных школьных каникул дорожная полиция проведет широкомасштабные профилактические мероприятия.

Следует ожидать, что на шоссе D1 образуются пробки: на отдельных участках движение будет сужено до двух полос в каждом из направлений, а максимальная скорость составит 80 км/ч.

Движение по-прежнему будет ограничено на первых восьми километрах автомагистрали D11, где строители должны завершить работу в июле. В ближайшие недели начнется ремонт автомагистрали D8 между вторым и шестым километрами, а также на первых километрах D1 у Праги. Перед каникулами дорожникам удалось завершить ремонт участка шоссе на пересечении D1 и Пражской кольцевой дороги.

Министр транспорта Владимир Кремлик предупредил, что радары будут контролировать скорость движения на указанных отрезках. По словам министра, радары важны для контроля транспортного потока, а также для повышения безопасности строителей.

Десятки мелких ремонтных работ были перенесены на более поздний период. Также ремонт магистралей постараются вести преимущественно в рабочие дни.

Источник: lidovky.cz