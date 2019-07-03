Сотрудницу АЗС приговорили к 18 месяцам тюрьмы за кражу кошелька с деньгами

Работница автозаправочной станции в Брно 51-летняя Леа Тиха забрала себе кошелек, который клиент случайно оставил в кафе на АЗС. В кошельке было 8 тысяч евро. Суд приговорил женщину к 18 месяцам тюрьмы за кражу чужого имущества.

Подсудимая, вероятно, долгое время находилась в трудной финансовой ситуации, поэтому, когда появилась возможность присвоить около 203 тысяч крон, она не упустила такой шанс. Преступление произошло в сентябре прошлого года. Во время работы Леа нашла в ресторане чужой кошелек с деньгами и банковской картой, но не вернула его владельцу и никому об этом не сказала. Через несколько часов мужчина вернулся на АЗС и стал искать кошелек, однако женщина вела себя так, будто ничего не произошло. Когда приехала полиция, сотрудница заправки заявила, что ничего не знает, при этом кошелек она оставила себе, а деньги потратила.

Городской суд в Брно наказал женщину за кражу и обязал ее возместить причиненный ущерб. Тиха, которая не явилась в суд, обжаловала приговор. Она сказала, что кошелек не брала, а просто отложила его в сторону и ушла убирать туалет. Однако апелляционная инстанция отклонила жалобу как необоснованную.