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Чешские магазины заманивают покупателей несуществующими скидками

Чешские магазины заманивают покупателей несуществующими скидками

Марина Комарова 530 0
По итогам проверок стало ясно, что каждый второй магазин в Чехии обманывает покупателей, например продает товары по полной стоимости, хотя на ценнике указана цена со скидкой. Неверные цены также публикуются в рекламных каталогах.
Чешские магазины заманивают покупателей несуществующими скидками

В 2019 году Чешская торговая инспекция выписала уже 800 штрафов на общую сумму свыше 20 млн крон. Самые крупные штрафы получили торговые сети Albert, Tesco и Penny Market. Съемочная группа TV Nova обнаружила нарушения в нескольких магазинах этих сетей, например для одного и того же продукта были указаны разные цены (детский водяной пистолет продавался за 69,90 кроны, а рядом точно такой же — за 49,90 кроны). По словам продавца, более низкая цена является правильной, а вторая недействительна.

«На основании предупреждения от надзорных органов мы недавно создали дополнительные контрольные механизмы, чтобы предотвратить повторение таких ситуаций», — заявили представители магазинов Albert.

В Penny Market в районе Угржиневес не удалось найти декоративные свечки, которые согласно рекламным листовкам должны были продаваться за 29,90 кроны. «Они уже распроданы. Цену вам сообщат на кассе», — ответил сотрудник магазина. Примерно такая же ситуация произошла в магазине Tesco, где репортеры не смогли отыскать дешевый стиральный порошок из рекламного каталога (со скидкой 55%). Акция уже закончилась, сказала продавщица.

Источник: tn.nova.cz

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Темы
магазины Чехия цены скидки
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