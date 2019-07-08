Россия и Чехия возобновили полеты между странами в прежних объемах

Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Там три авиакомпании наши летают. Одна чешская. Летают в тех объемах, которые были до начала всех переговоров», — ответил Дитрих на вопрос, сохраняется ли авиасообщение с Чехией в прежних объемах и после 7 июля.

«Аэрофлот» 2 июля текущего года отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и авиакомпания «Победа». Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Позднее Минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны. Посольство РФ в Праге в своем комментарии к заявлению МИД Чехии о ситуации с авиасообщением поддержало настрой чешской стороны на скорейшее урегулирование разногласий.

Представитель чешского Минтранса Франтишек Йемелка в тот же день сообщил, что профильные министерства Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и до конца лета продолжат обсуждение дальнейшего сотрудничества.

Источник: ria.ru