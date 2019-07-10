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Стоимость реконструкции бассейна Thermal в Карловых Варах составит 120 млн крон

Стоимость реконструкции бассейна Thermal в Карловых Варах составит 120 млн крон

Марина Комарова 201 0
Отель Thermal заключит договор со стратегическим партнером о проведении работ по реконструкции открытого бассейна. Комплекс отремонтируют за счет государства, а обслуживать его будет компания Saunia. Ожидаемые инвестиции в проект — 120-130 млн крон.
Стоимость реконструкции бассейна Thermal в Карловых Варах составит 120 млн крон

«Мы заключили договор со стратегическим партнером на эксплуатацию открытого бассейна отеля Thermal. Цель состоит в том, чтобы построить первоклассный центр в SPA Hotel Thermal, который предложит гостям отеля и жителям Карловых Вар широкий спектр оздоровительных услуг на самом высоком уровне, соответствующем действующим стандартам», — рассказала министр финансов Чехии Алена Шиллерова. Бассейн закрыт с 2015 года из-за аварийного состояния.

В 2015 году государство, которому принадлежит спа-отель Thermal, выставило бассейн на продажу, однако потом отменило свое решение. Около года шли переговоры с двумя компаниями, которые хотели провести реконструкцию и взять бассейн в аренду. Выбранная компания также примет участие в подготовке проектной документации.

«Министерство финансов планирует использовать в открытом бассейне воду из горячего источника, создав исключительное предложение отдыха с уникальным видом на Карловы Вары», — отметила Шиллерова. Открытый бассейн будет дополнен другими водными аттракционами. Общая вместимость комплекса составит 700 человек.
Проектные работы начнутся в ближайшие дни. Строительная компания, ответственная за реконструкцию комплекса, примет участие в открытом тендере. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
бассейн Карловы Вары Чехия гостиницы отдых туристы
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