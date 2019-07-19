Канатный мост на кольцевой автодороге в Праге будет закрыт на выходных

Он пройдет необходимую диагностику. Водителям советуют использовать другие маршруты.

Фото: Deník/ Martin Divíšek

Ограничения коснутся десятков тысяч водителей. В будние дни по мосту проезжает около 100 тысяч автомобилей, в том числе 15 тысяч грузовиков. Со 2 июля движение на этом участке ограничено до двух полос.

«Закрытие левой, так называемой быстрой полосы движения в обоих направлениях во время летних каникул пока не принесло никаких транспортных затруднений», — сказала пресс-секретарь компании TSK Барбора Лишкова. С 11:30 субботы, 20 июля, до 14:00 воскресенья движение по мосту будет перекрыто полностью. Второй этап диагностики запланирован на 3 и 4 августа — в эти дни водители также не смогут проехать по конструкции.

«Учитывая уровень ожидаемых осложнений, водители должны запланировать объездные пути», — заявила Лишкова. Все ограничения движения на мосту закончатся в пятницу, 16 августа.

Результаты диагностики канатного моста, проведенной компанией Inset, станут известны в феврале 2020 года. Стоимость изысканий, необходимых для реконструкции моста, которая может понадобиться в дальнейшем, составит 26 млн крон.

Источник: prazsky.denik.cz