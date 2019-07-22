Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.54
USD
22.77
RUB
0.36
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
01n 24 °C
В прошлом году чехи проиграли 31 млрд крон в азартные игры

В прошлом году чехи проиграли 31 млрд крон в азартные игры

Марина Комарова 247 0
В прошлом году чехи потратили на азартные игры и лотереи 249,5 млрд крон, при этом в качестве выигрыша им вернулось 218,2 млрд крон. Таким образом, они проиграли около 31 млрд крон за год. Ставки сейчас все чаще делаются онлайн.
В прошлом году чехи проиграли 31 млрд крон в азартные игры

Об этом говорится в докладе, представленном правительству премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. В марте этого года 685 муниципалитетов из 6250 приняли постановление, регулирующее азартные игры на их территории. В том числе 418 местных администраций запретили лотереи и азартные игры полностью. Власти часто критикуют такие занятия, но в то же время используют их в качестве источника бюджетных поступлений. В прошлом году государство получило около 9,6 млрд крон в качестве налоговых поступлений от азартных игр. Это на 2,6 млрд крон меньше, чем в 2017-м. 

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова предложила обложить налогом выигрыши свыше 100 тысяч крон — в этом случае налоговая ставка будет составлять 15%. Данное предложение обсуждается в парламенте. Таким образом, около 1884 игроков крупнейшей лотерейной компании Чехии, которые получили выигрыши свыше 100 тысяч крон в 2018 году, при таких правилах должны были бы заплатить более 260 млн налогов.

Из доклада следует, что, как правило, в Чехии зависимы от азартных игр в основном мужчины в возрасте 25-34 лет. Чаще всего они используют игровые автоматы, а позже переходят на онлайн-игры. Зависимость они обнаруживают примерно после трех лет, однако только через четыре года начинают искать помощь у специалистов. Большинство игроков имеют огромные долги: например, у тех, кто начинает лечиться от игровой зависимости, они часто превышают 750 тысяч, а порой и миллион крон.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
игровые автоматы игры азартные игры Чехия налоги
Читайте
по теме 
На пражском Жижкове установили фальшивый игровой автомат
13.03.2017 13:43 Общество
На пражском Жижкове установили фальшивый игровой автомат
2669 0
Чех обчищал игровые автоматы в Сингапуре с помощью смартфона
04.07.2016 18:11 Общество
Чех обчищал игровые автоматы в Сингапуре с помощью смартфона
3661 0
За первый квартал Прага заработала на игорном бизнесе почти 218 млн крон
25.05.2016 12:01 Экономика
За первый квартал Прага заработала на игорном бизнесе почти 218 млн крон
2002 0
Парламент принял закон об азартных играх в Чехии
13.04.2016 14:04 Общество
Парламент принял закон об азартных играх в Чехии
2675 0
Последние новости:
22
июля
Обед в Чехии обойдется в среднем в 122 кроны
22.07.2019 18:09 Экономика
Обед в Чехии обойдется в среднем в 122 кроны
457 0
Задержка рейса или потерянный чемодан? Мобильное приложение сообщит, на какую компенсацию вы имеете право
22.07.2019 13:40 Экономика
Задержка рейса или потерянный чемодан? Мобильное приложение сообщит, на какую компенсацию вы имеете право
427 0
За полгода чешские фирмы и предприниматели заплатили 200 млрд крон НДС
22.07.2019 08:57 Экономика
За полгода чешские фирмы и предприниматели заплатили 200 млрд крон НДС
194 0
21
июля
Вылетевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке
21.07.2019 16:58 Общество
Вылетевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке
1722 0
В России предложили перестать считать пиво алкоголем
21.07.2019 15:58 Экономика
В России предложили перестать считать пиво алкоголем
431 0
19
июля
«Гагачат»: самые смешные и странные русскоязычные комментарии в Instagram Леди Гаги
19.07.2019 20:15 Культура
«Гагачат»: самые смешные и странные русскоязычные комментарии в Instagram Леди Гаги
2503 0
Прага запускает информационную кампанию для туристов
19.07.2019 14:31 Экономика
Прага запускает информационную кампанию для туристов
1954 0
В Европу опять придет жара
19.07.2019 12:59 Общество
В Европу опять придет жара
2036 0
Vodafone завершит сделку по покупке UPC 31 июля
19.07.2019 10:45 Экономика
Vodafone завершит сделку по покупке UPC 31 июля
875 0
20
июля
Пражская полиция опубликовала список легальных мест для граффити
20.07.2019 13:04 Общество
Пражская полиция опубликовала список легальных мест для граффити
2350 0


Мобильная версия