Задержка рейса или потерянный чемодан? Мобильное приложение сообщит, на какую компенсацию вы имеете право

Новый онлайн-сервис Letecký kalkulátor укажет потребителям, на какую компенсацию они вправе рассчитывать, если авиакомпания потеряла багаж или отменила рейс.

Онлайн-калькулятор доступен по данной ссылке и предназначен для того, чтобы пассажир мог узнать, на что он может рассчитывать в случае возникновения проблем в аэропорту. Например, если рейс из Праги в Барселону задерживается более чем на пять часов, путешественник имеет право на прохладительные напитки и компенсацию ущерба в размере 250 евро в зависимости от времени прибытия.

В целом, согласно действующему законодательству ЕС, в зависимости от продолжительности полета и задержки компенсация составляет от 250 до 600 евро. Также калькулятор информирует о выплатах в случае отмены рейса, утери или задержки багажа.

Автор оригинального калькулятора — норвежская неправительственная ассоциация по защите прав потребителей Forbrukerrådet, которая предоставила его Европейской сети потребительских центров. Калькулятор переведен на чешский язык.

Источник: seznamzpravy.cz