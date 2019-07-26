Сенат Чехии отклонил расширение EET

Сенаторы отклонили правительственную поправку к закону, согласно которой система электронного учета выручки (ЕЕТ) будет распространена на малые предприятия, ремесленников, врачей и юристов. Проект будет возвращен в парламент. Отменить вето Сената чешские депутаты смогут, если наберут достаточное количество голосов.

Как уже сообщал 420on.cz, данная поправка призвана расширить круг предпринимателей, которые будут обязаны отчитываться в рамках ЕЕТ. В список включены в том числе ремесленники, парикмахеры, врачи, таксисты и юристы. Некоторым предпринимателям с доходом менее 600 тысяч крон планировалось облегчить учет продаж, чтобы они могли предоставлять информацию без подключения к интернету, используя только бумажные квитанции. Одновременно проект устанавливает сниженную 10-процентную ставку налога на добавленную стоимость в таких областях, как общественное питание, уборка, вода, канализация, аудиокниги и электронные книги.

«В 2013 году у нас зафиксировано скрытых продаж на общую сумму 130 млрд крон. Пришло время что-то с этим сделать. Пока что у нас действует первая и вторая волна ЕЕТ, и нам срочно нужно внедрить систему в оставшихся сферах, — сказала министр финансов Чехии Алена Шиллерова. — Мы не можем останавливаться на полпути, нам нужно, чтобы этот институт применялся во всей экономике».

Однако проект подвергся жесткой критике в Сенате. «По нашему мнению, закон не имеет смысла, ЕЕТ собирает информацию, которую мы считаем бесполезной, потому что ее нельзя ни с чем сравнить. Если дорогостоящий инструмент обременяет предпринимателей и не имеет соответствующего эффекта, я не вижу причин, по которым он должен продолжать существование», — сказал сенатор Томаш Голан.

«Система EET должна быть отменена. Разумное правительство должно уважать мелких предпринимателей, а не бросать им палки под ноги», — сказал сенатор Иво Валента.