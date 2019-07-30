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Чешские архитекторы построят в Грузии новый город

Чешские архитекторы построят в Грузии новый город

Александра Кириченко 940 0
По проекту двух чешских архитектурных студий на побережье Черного моря недалеко от Кобулети (Аджария) на площади 400 Га будет построен город, рассчитанный на проживание 10 тысяч человек. Строительство около 300 жилых домов, отеля, ресторанов, полей для гольфа и футбола должно начаться в следующем году.
Чешские архитекторы построят в Грузии новый город

Авторы проекта, получившего название Green Resort, — студии Chybík+Krištof и AiD team. Его реализацией также займется чешская компания, H20 Group Либора Власака. Стоимость проекта оценивается более чем в 200 млрд крон. 

Инвесторами выступают чешские бизнесмены Радек Бразда, Марек Шик и Роман Вывода, а также словацко-грузинский предприниматель Леван Шеразадишвили. Они уже приобрели землю под строительство отеля и апартаментов и теперь ищут соинвесторов. На сентябрь партнеры запланировали выпуск облигаций стоимостью 400 млн крон.

В описании проекта делается упор на его технологичность и энергоэффективность, а также на уникальных целебных свойствах природы Грузии.

По данным Forbes.cz, команда Green Resort заручилась поддержкой властей Грузии и Аджарии.

Источник: tvarchitect.com 

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Темы
Грузия строительство недвижимость курорт
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