Vodafone с покупкой UPC получил возможность предлагать домашний интернет и кабельное ТВ

С завершением сделки по покупке владельца кабельных сетей UPC оператор Vodafone сможет предлагать своим клиентам в Чехии кроме мобильных услуг домашний интернет и телевидение. В дополнение к своим нынешним 3,9 млн клиентов чешский Vodafone получит 1,5 млн новых, а марка UPC постепенно прекратит существование.

Как сообщает CzechCrunch, из 1,5 млн домохозяйств, которые сейчас подключены к сети UPC нового поколения, более полумиллиона используют широкополосный интернет, 539 тысяч – кабельное телевидение и еще 200 тысяч – домашний телефон. Пока для клиентов обеих компаний ничего не меняется, но в скором времени абоненты UPC смогут обращаться по всем вопросам в офисы Vodafone, а с корпоративными клиентами вместо двух отдельный контрактов будет перезаключен единый через одного торгового представителя.

Также Vodafone планирует запустить конвергентные тарифы, которые объединят в себе мобильные услуги, широкополосный интернет и кабельное телевидение.

Напомним, в середине июля Европейская комиссия разрешила британской Vodafone Group приобрести компанию Liberty Global, которая работает в Чехии под брендом UPC. Также она представлена на рынке Германии, Венгрии и Румынии. Сделка стоимостью 18,4 млрд евро (471 млрд крон) была закрыта 31 июля.

Источник: czechcrunch.cz