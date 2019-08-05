Строительство частных домов в Чехии подорожает в 2020 году

С начала следующего года в силу выступят новые экологические требования к проектам частных домов, которые приведут к удорожанию строительства на несколько процентов — в большинстве случаев на сотни тысяч крон.

Новые правила, в частности, требуют более эффективного утепления здания, установку более качественных окон, а также тепловых насосов или солнечных панелей. Их придется соблюдать тем, кто не успеет запросить разрешение на строительство до конца 2019 года.

Изменения соответствуют директиве, принятой Евросоюзом еще в 2010 году. Чехия утвердила собственные правила в 2013-м, и с 2016 года они уже применяются к строительству крупных зданий.

«Нам придется повысить цены. Для среднего дома площадью до 150 кв. м и ценой в 3-4 млн подорожание составит около 200 тысяч крон», — заявил Йиржи Поглоудек, торговый директор строительной компании RD Rýmařov. Ленка Трандова из Ассоциации поставщиков сборных домов в свою очередь отметила, что цены вырастут на несколько процентов.

Кроме строительства, новые стандарты будут применяться при капитальном ремонте. Из-под действия этих правил выведены малые дачные домики, промышленные объекты и исторические здания.

Источник: Hospodářské noviny