Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.78
USD
23.13
RUB
0.36
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
01d 27 °C
Строительство частных домов в Чехии подорожает в 2020 году

Строительство частных домов в Чехии подорожает в 2020 году

Александра Кириченко 837 0
С начала следующего года в силу выступят новые экологические требования к проектам частных домов, которые приведут к удорожанию строительства на несколько процентов — в большинстве случаев на сотни тысяч крон.
Строительство частных домов в Чехии подорожает в 2020 году

Новые правила, в частности, требуют более эффективного утепления здания, установку более качественных окон, а также тепловых насосов или солнечных панелей. Их придется соблюдать тем, кто не успеет запросить разрешение на строительство до конца 2019 года.

Изменения соответствуют директиве, принятой Евросоюзом еще в 2010 году. Чехия утвердила собственные правила в 2013-м, и с 2016 года они уже применяются к строительству крупных зданий.

«Нам придется повысить цены. Для среднего дома площадью до 150 кв. м и ценой в 3-4 млн подорожание составит около 200 тысяч крон», — заявил Йиржи Поглоудек, торговый директор строительной компании RD Rýmařov. Ленка Трандова из Ассоциации поставщиков сборных домов в свою очередь отметила, что цены вырастут на несколько процентов.

Кроме строительства, новые стандарты будут применяться при капитальном ремонте. Из-под действия этих правил выведены малые дачные домики, промышленные объекты и исторические здания.

Источник: Hospodářské noviny 

Рассказать всем:
Темы
строительство недвижимость покупка недвижимости
Читайте
по теме 
Чешские архитекторы построят в Грузии новый город
30.07.2019 07:57 Экономика
Чешские архитекторы построят в Грузии новый город
2513 0
В Праге начали строительство четвертой линии метро
19.06.2019 15:15 Экономика
В Праге начали строительство четвертой линии метро
2829 0
Объявлен тендер на строительство подземных переходов под пражским Главным вокзалом
12.06.2019 14:48 Общество
Объявлен тендер на строительство подземных переходов под пражским Главным вокзалом
793 0
Интерес к дачам в Чехии растет, на них можно неплохо заработать
30.05.2019 11:11 Экономика
Интерес к дачам в Чехии растет, на них можно неплохо заработать
2678 0
Последние новости:
05
августа
На здании магистрата Праги впервые вывешен радужный флаг
05.08.2019 11:41 Общество
На здании магистрата Праги впервые вывешен радужный флаг
181 0
Чехи против расширения квот и повышения зарплат для украинских работников
05.08.2019 11:18 Экономика
Чехи против расширения квот и повышения зарплат для украинских работников
277 0
В центре Праги готовятся серьезные ограничения на въезд автомобилей
05.08.2019 07:18 Общество
В центре Праги готовятся серьезные ограничения на въезд автомобилей
1054 0
04
августа
МИД Чехии осудил новые массовые задержания в Москве
04.08.2019 19:34 Политика
МИД Чехии осудил новые массовые задержания в Москве
737 0
03
августа
Отмывший Карлов мост доброволец оказался двойным убийцей
03.08.2019 13:37 Общество
Отмывший Карлов мост доброволец оказался двойным убийцей
2537 0
В Братиславе за неделю украли половину «общественных» электросамокатов
03.08.2019 12:47 Общество
В Братиславе за неделю украли половину «общественных» электросамокатов
1099 0
02
августа
Полиция предупредила о повышенном риске при снятии денег в пражских банкоматах
02.08.2019 14:02 Общество
Полиция предупредила о повышенном риске при снятии денег в пражских банкоматах
2650 0
Vodafone с покупкой UPC получил возможность предлагать домашний интернет и кабельное ТВ
02.08.2019 11:57 Экономика
Vodafone с покупкой UPC получил возможность предлагать домашний интернет и кабельное ТВ
923 0
Обменять права до конца года необходимо 268 тысячам чешских водителей
02.08.2019 10:14 Общество
Обменять права до конца года необходимо 268 тысячам чешских водителей
1816 0
Из отеля в Праге ночью эвакуировали 600 человек
02.08.2019 09:50 Общество
Из отеля в Праге ночью эвакуировали 600 человек
4305 0


Мобильная версия