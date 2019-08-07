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Продажи пива в Чехии снизились, несмотря на жару

Продажи пива в Чехии снизились, несмотря на жару

Дмитрий Иволга 352 0
Чешский союз пивоваров и солодовен представил статистику по употреблению пенного напитка в июне. Несмотря на рекордно жаркий месяц, чехи выпили пива меньше, чем годом ранее, 1,86 млн гектолитров. Продажи жестяных банок продолжили расти, пластиковых бутылок — сокращаться.
Продажи пива в Чехии снизились, несмотря на жару

«Хорошие результаты показали прежде всего традиционные чешские “лежаки” плотностью 11-12%, которые на домашнем рынке удержали показатели прошлого рекордного года. Потребление разливного пива, напротив, по сравнению с 2018 годом снизилось на 12%», — рассказала директор организации Мартина Ференцова.

Употребление пива в цистернах увеличилось на 3,5%, и в организации это называют хорошей новостью, так как в таком виде пенный напиток попадает к потребителям максимально свежим, сохраняя свои качества. Продажи бочек при этом снизились на 6,5%. В целом на разливное пиво приходится все меньшая доля рынка, в 2018 году она составила 36%.

Рост популярности жестяных банок продолжился: в июне 2018 года их было продано на 3,5% больше, чем годом ранее, а пластиковые бутылки потеряли 12,5%. Самую большую долю на рынке фасованного пива занимают стеклянные бутылки, около 40%.

К мини-бочонкам, которые были хитом прошлого года, в этом июне потребители охладели: продано на 67% таких упаковок меньше, чем в 2018-м.

Источник: novinky.cz 

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Темы
чешское пиво пивоварни
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