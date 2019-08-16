Строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» начнется в 2030 году

Строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы», расположенной на юго-востоке Чехии, планируется начать в 2030 году, а завершить – между 2035 и 2040 годами, сообщил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

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Подготовка материалов для тендера по выбору фирмы, которая станет поставщиком энергоблока, может начаться уже в следующем году. «Моя задача – разработать перечень действий таким образом, чтобы до конца 2022 года такая фирма была выбрана. Понятно, что мы не можем гарантировать, что это произойдет в указанные сроки, поскольку есть ряд обстоятельств, которые мы должны учитывать», - сказал Гавличек. По словам министра, правительство не исключает возможность строительства двух новых энергоблоков на АЭС «Дукованы», но пока подготовка касается лишь одного блока.

Для участия в тендере на строительство новых энергоблоков еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: «Росатом», французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля в Екатеринбурге намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС «Дукованы», сообщает РИА Новости.

АЭС «Дукованы» была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Стоимость строительства нового энергоблока оценивается в сумму свыше 100 млрд крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz