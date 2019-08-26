В Праге взорвали старое трамвайное депо, чтобы построить новое

В субботу Транспортное предприятие Праги (DPP) взорвало здание старого трамвайного депо в районе Глоубетин. Крыша здания находилась в аварийном состоянии, и ее невозможно было восстановить. Для ликвидации депо было использовано 126 кг взрывчатки.

После взрыва, произошедшего около половины десятого утра, пожарные стали разбрызгивать воду, чтобы пыль не распространялась. Десять мешков, каждый из которых содержал 300 литров воды, были также помещены в зал депо. После взрыва за счет этого образовался своеобразный «аэрозоль».

Во время взрыва трамвайное движение на улицах Подебрадска и Колбенова было прервано примерно на 10 минут. Автомобильное движение по улицам Колбенова и Кбельска, а также рейсы из аэропорта Кбелы тоже были приостановлены.

«При проверке мы выяснили, что все прошло как надо. Что касается площади объекта, это был крупный снос: здание занимало территорию 100 на 150 метров», — рассказал представитель DPP.

Новое депо должно быть построено в 2020-2022 годах и обойдется в 1,8 млрд крон. Вместе с главным залом будут перестроены все помещения объекта.

Источник: seznamzpravy.cz