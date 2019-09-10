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Одной трети чехов не хватит накоплений даже на месяц

Одной трети чехов не хватит накоплений даже на месяц

Марина Комарова 330 0
Несмотря на любовь к экономии, многим чехам при потере регулярного дохода финансовых резервов хватит только на пару месяцев. Каждый третий чех не сможет покрыть даже свои ежемесячные расходы. Наиболее уязвимая категория — молодые люди.
Одной трети чехов не хватит накоплений даже на месяц

По мнению финансовых экспертов, чешские семьи должны иметь накопления, как минимум в шесть раз превышающие их среднемесячный доход. Однако, как показывает последний опрос BNP Paribas Cardif Pojišťovna, в подавляющем большинстве чешских семей ситуация совсем другая.

При потере работы или постоянного дохода треть семей смогла бы продержаться только месяц за счет накопленных финансовых средств. Примерно 20% респондентов смогли бы прожить два месяца без регулярных доходов, а каждая шестая семья исчерпала бы финансовые резервы в течение трех месяцев. Каждое десятое чешское домохозяйство имеет накопления, которые позволили бы покрыть основные расходы в течение четырех-пяти месяцев. 

Согласно результатам опроса, наибольшему риску подвергаются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Каждый второй из этой категории не имеет сбережений, достаточных хотя бы на месяц. 

Источник: novinky.cz

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Темы
зарплата Чехия финансовая помощь работа
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