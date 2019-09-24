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Андрей Бабиш занял четвертое место в рейтинге самых богатых чехов

Андрей Бабиш занял четвертое место в рейтинге самых богатых чехов

Марина Комарова 674 0
Премьер-министр Чехии потерял второе место в списке самых богатых жителей республики. Согласно рейтингу журнала Euro, по размеру активов Бабиш теперь занимает в списке четвертую строчку.
Андрей Бабиш занял четвертое место в рейтинге самых богатых чехов

Бабиш потерял позиции в основном из-за снижения прибыли и растущей задолженности холдинга Agrofert. Премьер-министр напрямую не владеет холдингом, однако является его основателем и бенефициаром, а значит, прибыль всех компаний Agrofert принадлежит ему.

Как указывает журнал Euro, активы Бабиша за год снизились на 20 млрд крон, и теперь журнал оценивает их в 71 млрд крон. В рейтинге самых богатых по-прежнему лидирует владелец PPF Group Петр Келлнер с 270 млрд крон. На втором месте чешский магнат в области недвижимости Радован Витек (89 млрд крон), на третьем – владелец группы KKCG Карел Комарек (80 млрд крон).

Самые богатые чехи
Место Имя Активы, млрд крон
1 Петр Келлнер (55 лет) 270
2 Радован Витек (48) 89
3 Капел Комарек (50) 80
4 Андрей Бабиш (65) 71
5 Даниел Кржетински (44) 68
6 Патрик Ткач (46) 55
7 Иван Хренко (52) 39
8 Павел Баудиш (59) 36,5
9 Павел Тыкач (55) 30
10 Иржи Шмейц (47) 28
Источник: еженедельник Euro

Источник: novinky.cz

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Чехия бизнес
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