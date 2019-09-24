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Андрей Бабиш занял четвертое место в рейтинге самых богатых чехов
Андрей Бабиш занял четвертое место в рейтинге самых богатых чехов
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Премьер-министр Чехии потерял второе место в списке самых богатых жителей республики. Согласно рейтингу журнала Euro, по размеру активов Бабиш теперь занимает в списке четвертую строчку.
Бабиш потерял позиции в основном из-за снижения прибыли и растущей задолженности холдинга Agrofert. Премьер-министр напрямую не владеет холдингом, однако является его основателем и бенефициаром, а значит, прибыль всех компаний Agrofert принадлежит ему.
Как указывает журнал Euro, активы Бабиша за год снизились на 20 млрд крон, и теперь журнал оценивает их в 71 млрд крон. В рейтинге самых богатых по-прежнему лидирует владелец PPF Group Петр Келлнер с 270 млрд крон. На втором месте чешский магнат в области недвижимости Радован Витек (89 млрд крон), на третьем – владелец группы KKCG Карел Комарек (80 млрд крон).
|Самые богатые чехи
|Место
|Имя
|Активы, млрд крон
|1
|Петр Келлнер (55 лет)
|270
|2
|Радован Витек (48)
|89
|3
|Капел Комарек (50)
|80
|4
|Андрей Бабиш (65)
|71
|5
|Даниел Кржетински (44)
|68
|6
|Патрик Ткач (46)
|55
|7
|Иван Хренко (52)
|39
|8
|Павел Баудиш (59)
|36,5
|9
|Павел Тыкач (55)
|30
|10
|Иржи Шмейц (47)
|28
|Источник: еженедельник Euro
Источник: novinky.cz