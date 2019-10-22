В пяти из семи ресторанов и магазинов пражского аэропорта обманывали клиентов

Чешская торговая инспекция (ČOI) в течение трех рабочих дней при поддержке таможенной службы провела проверки в семи магазинах и ресторанах, расположенных в «чистых» зонах обоих терминалов аэропорта имени Вацлава Гавела. В пяти случаях было выявлено нарушение закона, в частности дискриминация клиентов, не говорящих по-чешски.

Например, в одном из заведений участникам проверки, которые говорили на иностранном языке, автоматически добавили к счету сумму в 53 кроны. Контрольным закупщикам, сделавшим заказ по-чешски, принудительные чаевые не вписали.

В другом месте «иностранцам» не рассказали о том, что в рамках меню вода стоит дешевле, и продали ее за полную цену, на 19 крон дороже.

Среди прочих нарушений, не связанных с дискриминацией, — отсутствие информации о конечной цене, только скидка в процентах; непредоставление сравнительных данных о стоимости килограмма расфасованной продукции, как того требует закон, и мелкий обсчет на одну крону — ее не вернули в качестве сдачи. Всем этим торговым точкам грозят штрафы, размеры которых устанавливаются.

Также были проверены шесть вендинговых автоматов. В данном случае нарушений обнаружено не было.

Источник: пресс-релиз ČOI