«Тяжелые роды»: пособие на ребенка вырастет до 300 тысяч крон с января 2020 года

Бурные обсуждения законопроекта велись с весны этого года. Однако в итоге 6 ноября за инициативу единогласно проголосовали 176 депутатов — голосов против не было.
«Я бы назвала это тяжелыми родами. Ребенок родился. Он еще в инкубаторе, так как еще нужны одобрение Сената и подпись президента, — заявила министр труда и социальных вопросов Яна Малачова. — Путь был полон страданий, но самое важное, что в итоге пособие на ребенка вырастет».
В следующем году рост данных выплат обойдется государству в 8,6 млрд крон.
На своем заседании в среду депутаты также одобрили пакет налоговых поправок, которые, в частности, предполагают рост потребительских налогов на крепкий алкоголь, табачные изделия, введение налогов для выигрышей в лотерею от 1 млн крон и рост сборов за внесение изменений в кадастр недвижимости с нынешней тысячи до двух тысяч крон. В отличие от повышения пособий, одобрение которого Сенатом считается решенным вопросом, в данном случае велика вероятность, что верхняя палата парламента вернет документы на доработку.
Подробности о пособии на ребенка в Чехии можно узнать из статьи 420on.cz.
Источник: novinky.cz