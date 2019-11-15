Пражская улица обошла московскую в двадцатке самых дорогих в мире

Пражская улица Na Příkopě заняла 18-е место в списке 68 самых дорогих улиц мира, составленном компанией Cushman & Wakefield. Самая высокая арендная плата здесь составляет 2820 евро (около 72 190) крон за квадратный метр в год.

Фото: Best of Realty

По сравнению с прошлым годом Na Příkopě поднялась на одну позицию, опередив московский Столешников переулок. Первое место в рейтинге занимает Causeway Bay в Гонконге, далее следуют верхняя часть нью-йоркской Пятой авеню и Нью-Бонд-стрит в Лондоне — самая дорогая улица в Европе.

Стоит отметить, что от каждой страны в список включена лишь одна улица, а Центральную и Восточную Европы в его первой двадцатке представляют только Чехия и Россия.

Авторы исследования отмечают, что по улице Na Příkopě между Вацлавской площадью и площадью Республики ежедневно проходит до 120 тысяч человек. В этом месте сконцентрированы магазины. На цену влияет поток проходящих туристов и местных жителей, архитектура, инфраструктура, близость исторических памятников и т.д. Также в Cushman & Wakefield считают, что Прага будет улучшать свои позиции в рейтинге, так как коммерческий сектор здесь относительно молод и быстро развивается.

Первая десятка самых дорогих улиц мира выглядит так:

1. Козуэй-Бей, Гонконг, 25 965 евро за кв/м в год

2. Верхняя Пятая авеню, Нью-Йорк, 21 295 евро

3. Нью-Бонд-стрит, Лондон, 16 222 евро

4. Елисейские поля, Париж,

5. Виа Монтенаполеоне, Милан

6. Гинза, Токио

7. Питт-Стрит-Молл, Сидней

8. Банхофштрассе, Цюрих

9. Мёндон, Сеул

10. Кольмаркт, Вена

Источники: e15.cz и The Village