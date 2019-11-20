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Средние ставки по ипотеке в Чехии снизились до 2,36%

Средние ставки по ипотеке в Чехии снизились до 2,36%

Дмитрий Иволга 68 0
Октябрь 2019 года стал девятым подряд месяцем, в котором происходило снижение. В сентябре средняя ставка равнялась 2,47%, а самый низкий показатель — 1,77% — был отмечен в декабре 2016 года.
Средние ставки по ипотеке в Чехии снизились до 2,36%

По данным очередного отчета Hypoindex, подготовленного компанией Fincentrum & Swiss Life Select, в октябре банки выдали 7027 ипотечных кредитов на 16,95 млрд крон, что почти на 2 млрд больше, чем в сентябре. Тем не менее в прошлом октябре было выдано на 3563 кредита больше, чем в нынешнем, а их общая сумма была на 7,3 млрд крон больше. Стоит отметить, что в этом году границу в 7 тысяч, кроме октября, удалось преодолеть только в июне.

«И хотя Чешский национальный банк сохранил процентные ставки на прежнем уровне, банки в октябре продолжили бороться за клиентов, из-за чего ставка нашего ипотечного индекса опустилась до уровня февраля 2018 года. Благодаря этому спрос на ипотеку увеличился, и в комбинации с ростом цен на недвижимость это привело к тому, что средний размер ипотечного кредита стал больше 2,4 млн крон, — отметил Йиржи Сикора из Fincentrum & Swiss Life Select.

Напомним, ранее представители банков обещали, что ипотечные ставки еще снизятся до конца года.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
ипотеки покупка недвижимости недвижимость
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