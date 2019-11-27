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Депутаты одобрили повышение минимальной зарплаты до 14 600 крон

Депутаты одобрили повышение минимальной зарплаты до 14 600 крон

Александра Кириченко 63 0
С начала января 2020 года минимальный размер оплаты вырастет на 1250 крон. Теперь договоренность, достигнутую в нижней палате парламента, предстоит одобрить правительству.
Депутаты одобрили повышение минимальной зарплаты до 14 600 крон

Сейчас минимальная зарплата в Чехии составляет 13 350 крон. Профсоюзы требовали ее повышения на 1640 крон, работодатели утверждали, что 700 крон достаточно, а Министерство труда и социальных вопросов предлагало три варианта: на 1150, 1350 и 1650 крон. Глава ведомства Яна Малачова выступала за максимальное повышение, а ее коллега из Министерства финансов Алена Шиллерова — за минимальное из трех предложенных.

С ростом минимальной зарплаты вырастет и так называемая гарантированная, которая различается для восьми категорий труда в зависимости от сложности и необходимой квалификации. Вероятно, она составит от 14 600 крон до 29 200 крон вместо нынешних 13 350 — 26 700 крон.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
зарплата Министерство финансов Министерство труда Парламент ЧР
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