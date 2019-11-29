Жители Чехии сегодня потратят онлайн 800 млн крон

Началась «черная пятница», которая в этом году выпала на 29 ноября. Ожидается, что жители страны в ходе маркетинговой акции потратят в интернет-магазинах на 250% больше, чем в обычный день, и на четверть больше, чем годом ранее.

Согласно анализу компании Shoptet, отвечающей почти за половину чешских интернет-магазинов, в пятницу покупки в Сети сделают примерно 450 тысяч чехов, которые в среднем потратят по 900 крон.

«Мы ждем, что в этом году чехи в “черную пятницу” потратят на 25% больше, чем годом ранее. Свою роль в этом сыграют рост рынка как такового на 18%, увеличение покупательной способности населения, а также то, что к акции подключилось больше магазинов», — отметил исполнительный директор Shoptet Мирослав Удян.

Всего в Чешской Республике около 43 тысяч интернет-магазинов. У тех, кто участвует в маркетинговой кампании, посещаемость в этот день возрастает в пять-семь раз, утверждают в компании Shopsys, которая занимается разработкой онлайн-магазинов. В некоторых случаях посещаемость может вырасти десятикратно.

Возрастает нагрузка и на службы доставки. Например, курьерская служба GLS в «черную пятницу» регистрирует рост объемов примерно на 20%. В то же время ближе к Рождеству, начиная с 10 декабря, нагрузка увеличивается в 2,5 раза.

Источник: ceskenoviny.cz