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Суд подтвердил штрафы для Alza за работу по праздникам

Суд подтвердил штрафы для Alza за работу по праздникам

Александра Кириченко 638 0
Пражский городской суд отклонил жалобу магазина электроники на штраф, наложенный торговой инспекцией в 2017 году. Суд мотивировал свое решение тем, что интернет-магазины с шоурумами, площадь которых превышает 200 квадратных метров, по закону в отдельные праздники тоже должны быть закрыты.
Фото: alza.cz
Суд подтвердил штрафы для Alza за работу по праздникам

«Суд согласен с Чешской торговой инспекцией в том, что такая деятельность в отдельные государственные праздники не разрешена», — говорится в вердикте.

Ограничение работы магазинов по праздникам действует в Чехии с конца 2016 года. Alza игнорирует это предписание, за что Чешская торговая инспекция сначала оштрафовала компанию на 230 тысяч крон. Нынешнее решение касается этого штрафа. Всего на компанию было наложено восемь взысканий на общую сумму около 2 млн крон, и все их Alza обжаловала. Как отмечает издание Hospodářské noviny, общий размен штрафов меньше среднего дохода фирмы за один день.

В Чешской торговой инспекции отмечают, что Alza является единственным магазином, регулярно нарушающим условия работы в праздники. Максимальный размер штрафа за такие действия составляет 5 млн крон.

Напомним, в Чехии магазины площадью больше 200 квадратных метров должны быть закрыты на семь государственных праздников и рождественский Сочельник. До конца года предстоит еще три таких дня: 24, 25 и 26 декабря, а затем магазины не будут работать 1 января.

Источник: lidovky.cz 

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Темы
штраф магазины Торговая инспекция
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