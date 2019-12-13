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В пяти чешских городах развернется тестирование 5G

В пяти чешских городах развернется тестирование 5G

Дмитрий Иволга 40 0
Тестирование мобильной связи пятого поколения в ближайшие два года будет проходить в городах Карловы Вары, Пльзень, Усти-над-Лабе, Есеник и Билина. Все они смогут использовать обозначение «Умный город 5G» (5G Smart City).
В пяти чешских городах развернется тестирование 5G

Эти города стали победителями конкурса Министерства промышленности и торговли, в котором участвовало 60 населенных пунктов. Указанным пяти городам будут предоставлены тестовые частоты для введения сети в эксплуатацию. Также будет оказана помощь в усилении профессиональных команд, предоставлены профессиональные консультации и компенсированы расходы на аналитическую и прочую деятельность.

Билина, например, планирует перевести городскую систему видеонаблюдения на 5G, а в Есенике хотят организовать стриминг спортивных состязаний и сделать краеведческий музей более интерактивным. Карловы-Вары готовятся с помощью 5G запустить современный цифровой путеводитель и сделать «умнее» сеть общественного транспорта. В Пльзене будут тестировать беспилотники, а в Усти-над-Лабем — автономный транспорт.

Напомним, аукцион на частоты 5G состоится в Чехии в январе 2020 года. Помимо прочего он должен обеспечить доступ на рынок четвертого оператора и, как следствие, снизить цены на мобильную связь и мобильный интернет.

Источник: aktualne.cz 

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Темы
мобильная связь интернет Карловы Вары Усти над Лабем
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