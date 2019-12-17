Выход четвертого мобильного оператора на чешский рынок откладывается

Аукцион на частоты для 5G, с которым связывали долгожданный выход на национальный рынок нового игрока и, как следствие, снижение цен на мобильный интернет, вряд ли состоится в январе 2020 года. Об этом сообщил министр промышленности Карел Гавличек.

По его словам, еще предстоит уточнить условия конкурса, чтобы в нем захотело принять участие как можно больше чешских и зарубежных компаний. Министр опасается, что пока они недостаточно привлекательны для того, чтобы четвертый оператор захотел выйти на рынок.

Гавличек считает, что аукцион может состояться только в средине следующего года. Изначально, напомним, он планировался на осень 2019 года, но позже был отложен на январь 2020 года. Одним из поводов для переноса сроков была жалоба в Европейскую комиссию на совместное использование сети операторами O2 и T-Mobile, поданная Vodafone.

Чешское телекоммуникационное ведомство (ČTÚ) выставит на аукцион частоты в диапазоне 700 и 3500 МГц. Первые освободятся за счет переход телевизионного вещания на новый стандарт DVB-T2. Аукцион должен принести государству не менее 8 млрд крон.

Напомним, что Чехия относится к странам с крайне дорогим мобильным интернетом. Ранее его дороговизну критиковали и власти, и оппозиционные политики. Чешское телекоммуникационное ведомство в своем отчете для Еврокомиссии призналo, что причина высоких расценок – в недостаточной конкуренции.

Источник: ceskenoviny.cz