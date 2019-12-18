Повышение пособия на детей для всех не состоится

Вопреки ожиданиям, нижняя палата парламента Чехии не расширила законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком с 220 до 300 тысяч крон на все семьи с детьми до четырех лет. Дополнительные деньги выделят только тем, кто пока не получил пособие в полной мере.

Таким образом, за бортом останутся около 70 тысяч семей. Расширенную версию, предложенную Сенатом, поддержали 79 депутатов, чего оказалось недостаточно. За предыдущую проголосовали 186 пардламентариев, против повышения пособия в целом не высказался никто.

Напомним, 4 декабря за изменение правительственного законопроекта, уже принятого нижней палатой в третьем чтении, проголосовали 72 сенатора из 74, после чего документ был отправлен депутатам на повторное рассмотрение.

Ограниченное повышение пособий в следующем году обойдется государству в 8,6 млрд крон, в расширенном варианте из бюджета пришлось бы выделить еще около 2,6 млрд крон.

При рождении близнецов выплаты увеличатся с нынешних 330 тысяч крон до 450 тысяч.

Источник: novinky.cz